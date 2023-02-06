 

Представитель ЕК Уйвари: ЕС не направляет помощь Сирии после землетрясения, поскольку не получал запроса

06.02.2023, 15:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

По его словам, Евросоюз не активировал механизм, который обеспечивает координацию международной помощи ЕС для Сирии, поскольку не получал такого запроса от Дамаска, но если сигнал со стороны сирийских властей поступит, то в Европе «немедленно рассмотрят этот вопрос», передает РИА «Новости».

Уйвари сообщил при этом, что механизм гражданской обороны для поддержки Турции был активирован Евросоюзом утром, туда уже вылетели спасатели из 10 государств ЕС.

Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны РФ в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.21 / Арахамия о Дубинском: Ведет себя как брошенная невеста, копошится в нижнем белье

15.12.21 / Российскому газу спрогнозировали высокую конкурентоспособность в течение 30-35 лет

08.02.22 / За сутки в РФ госпитализировали 20,1 тыс. человек с коронавирусом

19.09.20 / Telegram-канал NEXTA опубликовал личные данные более тысячи сотрудников МВД Беларуси

26.07.20 / На Техас обрушился ураган “Ханна”

28.02.21 / Пашинян призвал выйти на митинг в Ереване. Он недоволен отказом президента в увольнении главы Генштаба Армении

08.02.21 / СМИ нашли в Крыму еще один “дворец Путина”

17.10.21 / Минздрав Украины готовит документы для вакцинации от коронавируса детей от 14 лет

07.08.20 / В Сенате проходят слушания о роли федеральных сил в разгоне протестов

06.09.20 / MSI представила ноутбуки Summit

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика