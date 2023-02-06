Российские войска освободили небольшой населенный пункт Николаевку в ДНР

Российские добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.

На Купянском направлении было нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское ЛНР, говорится в Telegram-канале ведомства. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона С» и две гаубицы Д-20.

Также российские войска за сутки уничтожили до 90 украинских военных на Донецком направлении. В районе населенного пункта Константинополь Донецкой Народной Республики уничтожены: склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

В районе города Очаков Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ, добавили в Минобороны.

В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения ЗРК С-300. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Также за сутки уничтожено четыре украинских беспилотника. Средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в ДНР.

Всего с начала спецоперации РФ уничтожено 382 самолета, 3027 БПЛа, 403 зенитных ракетных комплекса, 206 вертолетов, 1009 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7759 танков и других боевых бронированных машин, 4012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8276 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили 400 украинских военных.

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