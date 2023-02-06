 

В Японии рассказали, что ждет Европу без российского газа

06.02.2023, 2:15, Новости дня
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Ситуация в мире останется непредсказуемой, Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива, сообщил журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai.

Автор пишет, что  в 2023 году Европа столкнется с большими трудностями, поскольку запасы газа будут истощаться, несмотря на то, что европейские цены на газ снизились. Однако, без российского газа будет трудно пополнить запасы их на следующую зиму, передает РИА «Новости».

Кояма полагает, что возникнет конкуренция за дополнительные поставки сжиженного природного газа, а цены на голубое топливо вырастут.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется запрет на топливо для Европы и России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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