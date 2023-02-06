 

Из-за снегопада в Стамбуле отменили 200 рейсов

06.02.2023, 2:15, Новости дня
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Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов из-за снегопада в Стамбуле.

Снегопад, сопровождающийся ветром с ураганными порывами, накрыл весь Стамбул в воскресенье, отмечается, что отменены более 200 рейсов, их число может увеличиться из-за погодных условий, передает РИА «Новости».

Ранее в Москве перед Новым годом было задержано и отменено около 50 авиарейсов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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