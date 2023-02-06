Из-за снегопада в Стамбуле отменили 200 рейсов
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Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов из-за снегопада в Стамбуле.
Снегопад, сопровождающийся ветром с ураганными порывами, накрыл весь Стамбул в воскресенье, отмечается, что отменены более 200 рейсов, их число может увеличиться из-за погодных условий, передает РИА «Новости».
Ранее в Москве перед Новым годом было задержано и отменено около 50 авиарейсов.
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