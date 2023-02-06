Sky News: У Британии нет денег на увеличение расходов на оборону

Министерство финансов Великобритании не считает возможным увеличить расходы на оборону, несмотря на острую необходимость перевооружения, информирует телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным источников Sky News, министерство финансов Британии дало понять, что новых денег на оборону нет, несмотря острую необходимость перевооружения. Сообщается, что британской армии в случае необходимости воевать уже через несколько дней закончились бы боеприпасы, передает РИА «Новости».

Ранее генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для The Sun заявил, что если у Британии начнется военный конфликт с Россией, то запасов снарядов британской армии хватит лишь на один день.

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