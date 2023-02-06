Глава МИД ФРГ Бербок призналась, что ее попросили не шутить о Шольце и не говорить лишнего

Глава МИД Германии Анналена Бербок призналась, что ее предупредили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить ничего лишнего.

Бербок наградили орденом «Против зверской серьезности» от Ассоциации карнавалов немецкого города Ахен, его ежегодно вручают известным политикам за близость к народу и чувство юмора.

Как пишут немецкие СМИ, Бербок, получив награду от организаторов мероприятия, произнесла речь, находясь в клетке.

«Все на самом деле выглядит так серьезно, что сложно не терять уверенность и чувство юмора», – сообщила министр, передает ТАСС.

Также глава МИД Германии заявила, что хотела надеть на вручение леопардовый костюм, однако передумала. Бербок была одета в черный брючный костюм и шутовский колпак.

«Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего», – отметила Бербок на церемонии награждения, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, глава МИД Германии отметила, что не говорить лишнего можно только в том случае, если не говорить вообще ничего, указав, что у других это получается лучше, чем у нее.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Шольц начал борьбу с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

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