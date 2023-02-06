Генсек СДПГ Кюнерт заявил, что поставки западного оружия затягивают конфликт на Украине

Поставки западного оружия Украине затягивают конфликт, но поддержка Киеву необходима и правильна, сообщил генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.

Кюнерт в эфире телеканала ZDF признал, что поставки оружия Украине затягивают кризис, но считает ее необходимой и правильной, поскольку , если бы Киеву не предоставляли никакой военной помощи с самого начала, то уличные бои сегодня бы шли во Львове и Киеве, а «Украина была бы захвачена русскими в течение нескольких месяцев».

По этой причине, по мнению Кюнерта, до сих пор поддержка Украины «была абсолютно необходимой и правильной».

Ранее журналист Мариам Шах в статье для китайского издания South China Morning Post предупредил, что поставки западных вооружений украинским властям могут обернуться бесконечным циклом насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.

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