Глава СДПГ Кюнерт заявил о молчании партнеров в ЕС после согласия Германии поставить танки Киеву

После согласия поставить танки Leopard 2 Украине партнеры Германии в ЕС внезапно замолчали, и еще не взяли на себя никаких обязательств, сообщил генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ)Кевин Кюнерт.

В эфире второго немецкого канала ZDF Кюнерт завил, что вокруг поставок танков западными партнерами стало тихо, в то время как создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить танки, кроме Германии. Он также отметил, что ФРГ взяло на себя конкретные обязательства, в отличие от других стран, передает ТАСС.

По его словам, Шольц и министр обороны Борис Писториус ежедневно проводят переговоры, особенно с партнерами из ЕС. Политик пояснил, что все необходимое для обещанных двух танковых дивизий собирается по частям. Он также уточнил, что запасы боеприпасов и оборудования скудны, и склада, где все лежало бы готовым, нет.

Ранее Кюнерт заявил, что поставки западного оружия Украине затягивают конфликт, но поддержка Киеву необходима.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.

Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.

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