 

Эстония запретила ввозить бензин из России в канистрах

06.02.2023, 0:50, Новости дня
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Закупка и ввоз в Евросоюз российских нефтепродуктов будут запрещены с понедельника, водителям автомобилей запретят ввозить из РФ в Эстонию бензин в канистрах, информирует налогово-таможенный департамент республики.

По словам представителя департамента Пирет Тинкус, топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещенных товаров. При этом резидент ЕС может купить бензин в России, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС, передает РИА «Новости».

Тинкус пояснила, что водитель может ввезти в Евросоюз только то топливо, которое находится в баке транспортного средства, но запрещено провозить купленный в РФ бензин в канистрах.

Нарушением санкции может считаться слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно.

Ранее сообщалось, что решение ЕС и G7 о потолке цен на нефтепродукты из РФ вступило в силу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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