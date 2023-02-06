Эстония запретила ввозить бензин из России в канистрах

Закупка и ввоз в Евросоюз российских нефтепродуктов будут запрещены с понедельника, водителям автомобилей запретят ввозить из РФ в Эстонию бензин в канистрах, информирует налогово-таможенный департамент республики.

По словам представителя департамента Пирет Тинкус, топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещенных товаров. При этом резидент ЕС может купить бензин в России, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС, передает РИА «Новости».

Тинкус пояснила, что водитель может ввезти в Евросоюз только то топливо, которое находится в баке транспортного средства, но запрещено провозить купленный в РФ бензин в канистрах.

Нарушением санкции может считаться слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно.

Ранее сообщалось, что решение ЕС и G7 о потолке цен на нефтепродукты из РФ вступило в силу.

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