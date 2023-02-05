Президент Украины Зеленский заявил об очень тяжелой ситуации для ВСУ в Донбассе, Россия не жалеет своих солдат

Обстановка в Донбассе остается крайне сложной для украинских военных, идут ожесточенные бои, сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что ситуация в Донбассе «очень тяжелая», идут ожесточенные бои, передает «Газета.Ru».

Он также добавил, что Киев готовит решения и переговоры для более существенной международной поддержки и предоставления большего количества оружия.

По его словам, запланированы как публичные, так и непубличные форматы работ.

Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в Артемовске идут за каждую улицу и каждый дом.

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