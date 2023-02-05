НАТО: Замгенсека альянса встретится с премьером Молдавии в Брюсселе

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ближайший вторник примет премьера Молдавии Наталью Гаврилицу в штаб-квартире альянса, говорится в сообщении НАТО.

По сообщению альянса, 7 февраля в Брюсселе заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ примет премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу, тема встречи не сообщается, передает РИА «Новости».

Ранее Гаврилица заявила, что Молдавия будет добиваться вхождения в состав Евросоюза, но не будем добиваться членства в НАТО.

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