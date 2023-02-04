С вылетавшим из Таиланда в Россию самолетом произошло ЧП

У пассажирского самолета авиакомпании Azur Air при разгоне на взлетно-посадочной полосе на Пхукете лопнули шины, воздушное судно пришлось остановить.

Boeing 767 должен был направиться из Пхукета в Москву, в ходе разбега по полосе у него лопнули шины, пишет радиостанция «Говорит Москва».

Происшествие сняли на видео и опубликовали в Сети.

Уточняется, что речь идет о рейсе ZF-3604. По данным Telegram-канала «Авиаторщина», самолет смог разогнаться до 190 километров в час.

Никто не пострадал, на борту находились 309 пассажиров и 12 членов экипажа.

Один из пассажиров рассказал, что из-за замены задержка рейса составит четыре часа, отмечает телеканал «Москва 24».

В 2018 году самолет американских ВВС произвел вынужденную посадку в Милуоки из-за взрыва шины.

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