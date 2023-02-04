 

Некоторые швейцарские сенаторы выступили против реэкспорта оружия Киеву

04.02.2023, 18:12, Новости дня
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Комитет по безопасности швейцарского сената не поддержал законопроект по реэкспорту оружия страны киевским властям, это противоречит принципу равного обращения, закрепленного в законе о нейтралитете.

Проект закона предполагал поправки, аннулирующие декларации о недопущении реэкспорта, если будет установлено, что реэкспорт военной техники на Украину «связан с российско-украинской войной», заявили в комитете, передает РИА «Новости».

Разрешение реэкспорта военной техники страны противоречит принципу равного обращения, закрепленного в законе о нейтралитете.

Ранее швейцарская сторона объявила о пересмотре отношений с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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