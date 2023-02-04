Некоторые швейцарские сенаторы выступили против реэкспорта оружия Киеву

Комитет по безопасности швейцарского сената не поддержал законопроект по реэкспорту оружия страны киевским властям, это противоречит принципу равного обращения, закрепленного в законе о нейтралитете.

Проект закона предполагал поправки, аннулирующие декларации о недопущении реэкспорта, если будет установлено, что реэкспорт военной техники на Украину «связан с российско-украинской войной», заявили в комитете, передает РИА «Новости».

Разрешение реэкспорта военной техники страны противоречит принципу равного обращения, закрепленного в законе о нейтралитете.

Ранее швейцарская сторона объявила о пересмотре отношений с Россией.

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