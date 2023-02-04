 

В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов

04.02.2023, 15:30, Новости дня
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Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО.

Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине.

Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами.

Ранее представитель МИД РФ назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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