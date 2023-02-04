В Германии не нашли доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках»
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Генеральный прокурор Германии Петер Франк сообщил об отсутствии свидетельств причастности РФ к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2».
По его словам, доказательств нет, сообщил он в интервью газете Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».
Специалисты взяли пробы воды и почвы, а также остатки трубопроводов на местах взрывов, которые находятся в экономических зонах Дании и Швеции. Место ЧП тщательно задокументировали, сейчас на месте работает криминалист. Также расследование проводят Швеция и Дания.
Ранее газета Times со ссылкой на немецких экспертов заявила, что к взрывам может быть причастна некая западная страна.
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