В Германии не нашли доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках»

Генеральный прокурор Германии Петер Франк сообщил об отсутствии свидетельств причастности РФ к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2».

По его словам, доказательств нет, сообщил он в интервью газете Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».

Специалисты взяли пробы воды и почвы, а также остатки трубопроводов на местах взрывов, которые находятся в экономических зонах Дании и Швеции. Место ЧП тщательно задокументировали, сейчас на месте работает криминалист. Также расследование проводят Швеция и Дания.

Ранее газета Times со ссылкой на немецких экспертов заявила, что к взрывам может быть причастна некая западная страна.

—