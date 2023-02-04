 

В Германии не нашли доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках»

04.02.2023, 12:49, Новости дня
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Генеральный прокурор Германии Петер Франк сообщил об отсутствии свидетельств причастности РФ к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2».

По его словам, доказательств нет, сообщил он в интервью газете Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».

Специалисты взяли пробы воды и почвы, а также остатки трубопроводов на местах взрывов, которые находятся в экономических зонах Дании и Швеции. Место ЧП тщательно задокументировали, сейчас на месте работает криминалист. Также расследование проводят Швеция и Дания.

Ранее газета Times со ссылкой на немецких экспертов заявила, что к взрывам может быть причастна некая западная страна. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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