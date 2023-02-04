Украинские военные начали подготовку на территории Италии

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил о начале подготовки солдат ВСУ на территории страны, пишет газета Corriere della Sera.

Он отметил, что подготовка стартовала еще при прошлом правительстве под руководством Марио Драги, передает ТАСС.

Итальянский политик сообщил о необходимости обучить украинских военных работе со сложными системами вооружений.

Ранее сообщалось, что власти Италии совместно со своими французскими коллегами решили закупить около 700 зенитных ракет Aster-30, чтобы передать их Киеву.

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