 

Украинские военные начали подготовку на территории Италии

04.02.2023, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил о начале подготовки солдат ВСУ на территории страны, пишет газета Corriere della Sera.

Он отметил, что подготовка стартовала еще при прошлом правительстве под руководством Марио Драги, передает ТАСС.

Итальянский политик сообщил о необходимости обучить украинских военных работе со сложными системами вооружений.

Ранее сообщалось, что власти Италии совместно со своими французскими коллегами решили закупить около 700 зенитных ракет Aster-30, чтобы передать их Киеву. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.20 / В РФ сократилась младенческая смертность

27.05.21 / Evening Standard – британская модель умерла от тромбоза после прививки препаратом AstraZeneca

23.08.20 / Путин отметил роль армейских игр в международном сотрудничестве

09.12.21 / Захарова указала на стремление США развалить систему международных отношений

01.02.21 / Нефть подорожала на ожиданиях по сделке ОПЕК+

28.11.20 / Для безопасности Европы нужны и деньги, и американцы

23.01.21 / В продаже появится дешевый Samsung Galaxy S21 без поддержки 5G

15.08.21 / Число случаев COVID-19 в мире достигло 206,8 млн

22.11.21 / Налоговая служба собралась отказаться от деклараций 3-НДФЛ

06.10.21 / “Роскосмос” отправил на МКС трех человек, среди которых актриса Пересильд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика