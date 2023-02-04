 

Расторгуев прокомментировал сообщение о внесении его имени в санкционный список Канады

04.02.2023, 12:48, Новости дня
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Российский музыкант Николай Расторгуев, которого накануне внесли в санкционный список Канады, заявил, что это никак не отразится на его жизни.

По его словам, с гастролями в США и Канаде его группа была примерно 20 лет назад, поэтому эта новость никак на работе и жизни отразиться не может, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова артиста.

Расторгуев добавил, что и не планировал возвращаться в Канаду. Внесение своего имени в санкционный список Канады он назвал ожидаемым.

Концертный директор исполнителя Димы Билана заявил, что этот список на работу певца также не повлияет.

Напомним, ранее Канада внесла российских артистов в санкционный список, запретив им въезд. Всего в списке оказались 38 физических и 15 юридических лиц из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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