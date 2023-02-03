Мировые цены на нефть начали снижаться в ожидании восстановления нефтяного спроса в Китае

Мировые цены на нефть в пятницу начали снижаться в ожидании признаков восстановления спроса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.34 снижалась на 0,26%, достигая 81,96 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,32%, до 75,64 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что с начала следующей недели стоимость марок WTI и Brent может показать снижение на 4,7% и 5,4% соответственно за счет произошедшего в минувшую среду падения. Тогда минэнерго США сообщило о росте недельных коммерческих запасов нефти на 4,1 млн баррелей (до 452,7 млн баррелей), при том, что эксперты ожидали роста запасов лишь на 0,4 млн баррелей. В итоге это может стать второй неделей снижения котировок.

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