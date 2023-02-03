В Энергодаре Запорожского региона прогремел взрыв
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Громкий взрыв прозвучал утром в пятницу в городе Энергодаре Запорожского региона, сообщил член главного совета администрации области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что в данный момент в городе «громко», а около 7.50 прозвучал громкий взрыв.
Ранее российские силовики в Энергодаре выявили крупный схрон оружия.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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