 

В Энергодаре Запорожского региона прогремел взрыв

03.02.2023, 8:40, Новости дня
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Громкий взрыв прозвучал утром в пятницу в городе Энергодаре Запорожского региона, сообщил член главного совета администрации области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале он написал, что в данный момент в городе «громко», а около 7.50 прозвучал громкий взрыв.

Ранее российские силовики в Энергодаре выявили крупный схрон оружия. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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