Глава Ясиноватой Шевченко сообщил об обстреле здания администрации

Мэр города Ясиноватая в ДНР Дмитрий Шевченко сообщил, что ВСУ нанесли удар по горадминистрации, поврежден, в частности, его кабинет.

По его словам, у здания администрации разорвался снаряд 155-го калибра, посекло фасад здания, выбило стекла, пострадали люди, передает ТАСС.

Ранее ВСУ обстреляли Александровку и Ясиноватую в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра.

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