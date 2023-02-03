Спикер Госдепа Прайс: Конгресс имеет право голоса в вопросе продажи Турции истребителей F-16

Администрация США не против продажи Турции истребителей F-16, однако у Конгресса тоже есть право голоса в этом вопросе, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс, говоря о возможной блокировке продаж истребителей F-16 Турции, отметил, что подобные вопросы решаются не только исполнительной ветвью власти. По его словам, администрация «четко» обозначила свою позицию Конгрессу, Госдеп продолжает диалог с Турцией, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

После этого официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в случае отказа от продажи истребителей проигравшей стороной окажутся сами США. По его словам, Анкара хочет сотрудничать с Вашингтоном в оборонной сфере, однако в данном вопросе не намерена идти на уступки.

«У Турции есть альтернативы в вопросе ПВО и других видов оборонной промышленности, мы развиваем эту промышленность», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Star.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО.

О желании приобрести F-16 Анкара сообщила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

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