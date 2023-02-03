 

Спикер Госдепа Прайс: Конгресс имеет право голоса в вопросе продажи Турции истребителей F-16

03.02.2023, 7:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администрация США не против продажи Турции истребителей F-16, однако у Конгресса тоже есть право голоса в этом вопросе, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс, говоря о возможной блокировке продаж истребителей F-16 Турции, отметил, что подобные вопросы решаются не только исполнительной ветвью власти. По его словам, администрация «четко» обозначила свою позицию Конгрессу, Госдеп продолжает диалог с Турцией, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

После этого официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в случае отказа от продажи истребителей проигравшей стороной окажутся сами США. По его словам, Анкара хочет сотрудничать с Вашингтоном в оборонной сфере, однако в данном вопросе не намерена идти на уступки.

«У Турции есть альтернативы в вопросе ПВО и других видов оборонной промышленности, мы развиваем эту промышленность», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Star.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО.

О желании приобрести F-16 Анкара сообщила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10.20 / В РФ предложили вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ

09.01.22 / В РФ изменились правила получения пенсионных накоплений

13.05.21 / Полиция выехала к называвшему себя богом челябинцу

26.02.22 / Силы ПВО ДНР перехватили ракеты ТРК «Точка-У»

16.09.20 / Ситуация на рынке труда может вернуться к весенним показателям в случае второй волны коронавируса – эксперт

15.10.20 / Мнения: В чем уязвимости избирательной системы США

09.11.20 / Пользователи соцсетей начали раздеваться в поддержку Дзюбы

02.12.21 / “Переговоры с преступниками аморальные”. Климкин прокомментировал слова Путина об Украине и НАТО

07.02.22 / Пушков умилился предложению Госдепа верить «лапше» про русских на слово

06.11.21 / В Украине зафиксирован рекордный уровень прямых иностранных инвестиций – Шмыгаль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика