 

Доллар снизился до 70,34 рубля

03.02.2023, 7:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 3 февраля, рубль укрепился к доллару и юаню.

Американская валюта торгуется выше 70,3 рубля, европейская – в районе 76,8 рубля, китайская – по 10,43 рубля, передает РИА «Новости».

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, составляет 70,0414 рубля, юаня – 10,4037 рубля, евро – 76,9564 рубля

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.20 / Сирийцы забросали камнями военный патруль США

29.08.21 / Le Figaro оценил перспективы «Талибана» построить успешное государство

04.11.21 / Компания Tencent представила три новых китайских чипа

21.06.21 / “Не нужно было выносить сор из избы”, “Выглядит как оправдание”. Подольская после критики в сети назвала новые причины увольнения няни

26.09.20 / Число случаев COVID-19 в США превысило 7 млн человек

24.08.21 / “Наша история и наше государство уникальны”. Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины

13.08.21 / Литву покинул первый нелегал, прибывший через Беларусь. Ему купили билет и дали €300

18.03.21 / Макрон пообещал Франции «тяжелый период» борьбы с пандемией

30.06.20 / Эстония продлила запрет на авиасообщение с Россией

17.08.20 / Эксперт назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика