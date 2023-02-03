Доллар снизился до 70,34 рубля

На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 3 февраля, рубль укрепился к доллару и юаню.

Американская валюта торгуется выше 70,3 рубля, европейская – в районе 76,8 рубля, китайская – по 10,43 рубля, передает РИА «Новости».

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, составляет 70,0414 рубля, юаня – 10,4037 рубля, евро – 76,9564 рубля

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