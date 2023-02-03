Доллар снизился до 70,34 рубля
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 3 февраля, рубль укрепился к доллару и юаню.
Американская валюта торгуется выше 70,3 рубля, европейская – в районе 76,8 рубля, китайская – по 10,43 рубля, передает РИА «Новости».
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, составляет 70,0414 рубля, юаня – 10,4037 рубля, евро – 76,9564 рубля
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет