Советник врио главы ДНР Кимаковский: В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных

Российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции, в районе Кременной в Луганской народной республике, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Кимаковский сообщил РИА «Новости», что в этом районе российские военные ведут контрнаступление, в ходе которого были уничтожены порядка 50 украинских военных, а также несколько бронемашин западного производства. Он отметил, что бойцы не только держат оборону, но уже выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов.

Украинские националисты отступают, бросают пленных и убитых, сказал советник врио главы ДНР.

По его словам, в плен захвачены украинские военные, которые проходили подготовку во Львове, их обучали грузинские и французские инструкторы.

Также Кимаковский сообщил, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск (украинское название – Бахмут).

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