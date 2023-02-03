 

В ДНР заявили о перерезанных трассах в Угледаре

03.02.2023, 6:00, Новости дня
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Дороги, которые использовались для снабжения ВСУ, перерезаны в Угледаре, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

Кимаковский отметил, что в районе Артемовска (украинское название Бахмут) и Угледара применяется тактика «захвата в клещи» для оперативного окружения этих городов, сообщает ТАСС.

«В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведется подвоз боеприпасов, живой силы противника», — отметил он.

Ранее в ЛНР сообщили, что российские войска в Донецкой Народной Республике ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску (Бахмут) с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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