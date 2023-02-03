Сурок Фил из американского городка Панксатони сообщил, когда придет весна

Сурок Фил из городка Панксатони в штате Пенсильвания предсказал позднее наступление весны в 2023 году.

Сурка достали из норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца, передает ТАСС.

Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

«Я увидел свою тень. Так что, как не меряйте, ждет вас еще шесть недель зимней погоды», – зачитали прогноз сурка.

По данным интернет-портала Penn.live, первым идею отмечать День сурка выдвинул в 1886 году издатель местной газеты Punxsutawney, а в 1899 году в городке был создан «Клуб сурка».

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