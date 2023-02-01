В Киеве обвинили Маска в пакостях против страниц украинских властей в Twitter
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Новый глава Twitter (заблокирован в России) Илон Маск намеренно снижает популярность официальных страниц представителей украинских властей в соцсети, считает советник офиса президент Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, Маск «пессимизирует» (обратный процесс оптимизации») страницы Twitter, связанные с Украиной, передает РИА «Новости».
Подоляк считает, что руководство соцсети принудительно сокращает охват и это слишком очевидно.
Ранее Маск заявил, что настроен «супер проукраински», однако считает, что «постоянная эскалация является очень рискованной» как для Украины, так и для всего мира.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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