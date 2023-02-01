 

Строительство центра развития химической промышленности федерального масштаба анонсировали в Иркутской области

01.02.2023, 19:20, Новости дня
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На площадке «Усольехимпрома» в Иркутской области, где Федеральный экологический оператор (входит в ГК «Росатом») проводит работы по ликвидации накопленного экологического вреда, планируется создать Федеральный центр химии.

«Минпромторг РФ активно поддерживает проект создания Федерального центра химии в Усолье-Сибирском. Мы ведем работу по привлечению потенциальных инвесторов для запуска проектов по ранее выбранным магистральным направлениям, обсуждаем возможные меры поддержки. Уверен, что реализация проекта внесет большой вклад в развитие российской мало- и среднетоннажной химии», – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Формирование межрегионального кластера химической промышленности способствует развитию мало- и среднетоннажной химии, которая включена в стратегию развития химического комплекса до 2030 года. Создание Федерального центра химии и кластера позволяет говорить о новом формате работы, где развитие промышленности тесно взаимосвязано с развитием науки и региона», – рассказала глава экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова.

На сегодняшний день 20 предприятий уже изъявили желание вступить в кластер. Создание Федерального центра химии и межрегионального кластера позволит предприятиям города выводить на рынок высокотехнологичные продукты с высокой добавленной стоимостью в фармацевтике и медицине, лесохимии, агропромышленном комплексе и других быстрорастущих индустриях.

«Создание Федерального центра химии – стратегически важный проект как для города Усолье-Сибирское, так и для всего региона в целом. Эта работа идет под пристальным вниманием президента Российской Федерации, правительства РФ, министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Особое внимание при реализации этого проекта необходимо уделить развитию инфраструктуры Усолья-Сибирского», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В данный момент на площадке продолжаются работы по рекультивации. Как подчеркнул представитель ГК «Росатом», в 2023 году предстоит демонтировать 289 подземных и 57 надземных частей зданий и сооружений, переработать строительный бой на дробильно-сортировочных комплексах с дальнейшим размещением на шламонакопителе, ликвидировать цех 94, включая перетаривание отходов из 96 технологических емкостей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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