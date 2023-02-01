В Крыму решили национализировать имущество шести украинских бизнесменов

Имущество шести граждан Украины и одного гражданина Литвы планируется национализировать в Крыму, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В своем Telegram-канале Константинов сообщил, в Крыму продолжается работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении РФ недружественные действия. По его словам, в ближайшие дни депутаты Госсовета примут решение о национализации имущества.

Он уточнил, что будет изыматься имущество гражданина Литвы Коласа Игориса, которому принадлежит вилла «Елена» в Ялте. Также он перечислил шестерых украинских бизнесменов, в том числе Сергея Таруту, Игоря Коломойского и Арсения Яценюка.

В ноябре Константинов заявил, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в их числе судостроительный завод «Залив» и бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия».

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