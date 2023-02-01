Путин поручил возместить россиянам потерянное из-за обстрелов жилье

Необходимо отремонтировать или возместить потерю после украинских обстрелов домов и имущества в приграничных районах, сообщил президент Владимир Путин на совещании в среду.

«Люди оказались в сложной ситуации, лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии. Я обращаю внимания коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро», – цитирует главу государства ТАСС.

Он подчеркнул, что нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир и другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения.

Президент добавил, что российское руководство всегда поможет тем, кто попал в беду, и постарается сделать все, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что президент проведет совещание по восстановлению жилья в приграничных районах.

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