 

Новак указал на влияние ответа России по потолку цен на нефть на мировой рынок

01.02.2023, 18:00, Новости дня
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Решение Москвы запретить поставки нефти по ценовому потолку поможет ограничить нерыночные инструменты в будущем и стабилизирует рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Решение о запрете поставок по ценовому потолку принято, чтобы ограничить действия нерыночных инструментов, которые могут повлиять на ситуацию по реализации не только российской нефти, но и на ситуацию на мировом нефтяном рынке, сообщил Новак в эфире «России 24», передает ТАСС.

Вице-премьер напомнил, что с 1 февраля вступает в силу указ президента Владимира Путина, запрещающий использование формулировки «потолок цен» в контрактах по поставкам нефти.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запрет поставок по потолку цен решает две задачи: создание понятного алгоритма ответа и возможность не оглядываться на диктовку цен Западом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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