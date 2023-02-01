 

Хуснуллин предложил расселить часть жителей Белгородской, Курской, Брянской областей

01.02.2023, 18:00, Новости дня
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Жителей приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей следует расселить из-за обстрелов со стороны Украины, которые напрямую угрожают их жизни, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Он пояснил, что возникают риски повреждения домов и объектов соцкультбыта, а также самих граждан, проживающих на приграничных территориях, передает ТАСС.

Вице-премьер добавил, что сейчас власти столкнулись с ситуацией, в которой требуется переселить граждан.

Ранее Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрела ВСУ приграничных регионов России. Президент также поручил возместить гражданаям потерю жилья.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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