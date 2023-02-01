 

После пожара в квартире в Лефортово обнаружили тела мужчин с ножевыми ранениями

01.02.2023, 10:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После пожара в квартире жилого дома в Лефортово были обнаружены два тела с ножевыми ранениями, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщила прокуратура Москвы.

В сообщении прокуратуры Москвы на сайте ведомства сообщается, что после тушения пожара на улице Чистопольская обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранениями. Один из погибших был хозяином квартиры, личность второго устанавливается.

Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, в том числе возбуждение уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц.

В СУ СК уточнили, что предварительно установлено, что в квартире было три человека.

Ранее при пожаре в трехэтажном доме в Самаре погибли ребенок и женщина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01.22 / РФ готовится к диверсии на Донбассе – хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать вторжение, заявили в Белом доме

28.07.20 / Молодые египтянки получили тюремный срок за «непристойные» танцы в TikTok

26.09.21 / CNN en Español – по соцсетям разлетелись кадры с испанским «чудо-домом», не пострадавшим от лавы

12.08.20 / Новому SSJ решили усовершенствовать шасси

14.07.20 / Трамп не захотел вести переговоры с Китаем по торговой сделке

31.12.22 / Полянский указал на проблемы с возможным перемещением штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

25.03.21 / Усик рассказал о предложении от главы UFC попробовать себя в смешанных единоборствах

30.12.20 / Микитась уклоняется от получения повестки в суд на избрание меры пресечения – полиция

06.12.21 / Российский рынок акций открылся ростом

15.03.21 / Китай ответил на национализацию Украиной «Мотор Сич» делегацией в Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика