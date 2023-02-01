После пожара в квартире в Лефортово обнаружили тела мужчин с ножевыми ранениями
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После пожара в квартире жилого дома в Лефортово были обнаружены два тела с ножевыми ранениями, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщила прокуратура Москвы.
В сообщении прокуратуры Москвы на сайте ведомства сообщается, что после тушения пожара на улице Чистопольская обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранениями. Один из погибших был хозяином квартиры, личность второго устанавливается.
Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, в том числе возбуждение уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц.
В СУ СК уточнили, что предварительно установлено, что в квартире было три человека.
Ранее при пожаре в трехэтажном доме в Самаре погибли ребенок и женщина.
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