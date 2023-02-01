Биржевые цены на газ в Европе выросли

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов выросли более чем на 6%, превысив 660 долларов за тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Мартовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 657,6 доллара (+5,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 621,2 доллара за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

17 января биржевые цены на газ в Европе впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались отметки ниже 600 долларов за 1 тыс. кубометров. Стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды, а также из-за больших запасов газа.

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