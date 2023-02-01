Министр вооруженных сил Франции Лекорню объявил о намерении Парижа передать Киеву РЛС GM200 для системы ПВО Украины

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01.02.2023, 4:37, Новости дня
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Париж передаст Киеву радиолокационную станцию Ground Master 200 (GM200) для системы противовоздушной обороны Украины, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Он сообщил, что в среду Украина подпишет соглашение о приобретении радиолокационной станции GM200 для системы противовоздушной обороны Украины. Лекорню сообщил, что ее стоимость будет покрыта за счет специального фонда в размере 200 млн евро, выделенного Парижем на оплату французских вооружений для Киева. Он также рассказал о переговорах с союзниками о поставке Киеву ракет для системы ПВО Crotale, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую субботу Италия и Франция заявили о планах отправить Украине около 700 зенитных ракет для системы ПВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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