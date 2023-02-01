Министр вооруженных сил Франции Лекорню объявил о намерении Парижа передать Киеву РЛС GM200 для системы ПВО Украины

Париж передаст Киеву радиолокационную станцию Ground Master 200 (GM200) для системы противовоздушной обороны Украины, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Он сообщил, что в среду Украина подпишет соглашение о приобретении радиолокационной станции GM200 для системы противовоздушной обороны Украины. Лекорню сообщил, что ее стоимость будет покрыта за счет специального фонда в размере 200 млн евро, выделенного Парижем на оплату французских вооружений для Киева. Он также рассказал о переговорах с союзниками о поставке Киеву ракет для системы ПВО Crotale, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую субботу Италия и Франция заявили о планах отправить Украине около 700 зенитных ракет для системы ПВО.

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