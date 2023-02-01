Директор МЭА Фатих Бирол сообщил об ожиданиях сокращения добычи нефти в России в 2023 году на 1 млн б/с

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01.02.2023, 4:37, Новости дня
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Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти в РФ в 2023 году сократится на 1 млн баррелей в сутки (б/с), сообщил директор МЭА Фатих Бирол на семинаре вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Директор МЭА сообщил, что, по прогнозам, в следующих кварталах 2023 года добыча нефти в РФ снизится почти на 1 млн б/с. В связи с этим, продолжил руководитель агентства, ожидается волатильность на нефтяных рынках. Ключевым моментом в вопросе ситуации на этом рынке он назвал перспективы объемов добычи нефти в России, на его состояние также окажет влияние и восстановление темпов развития экономики Китая, передает ТАСС.

Кроме того, по мнению Бирола, крайне важно, какие последствия восстановление экономики Китая будет иметь для рынков нефти и природного газа. Он отметил, что в 2022 году внутреннее потребление нефти и газа в Китае впервые за 40 лет снизилось, чего раньше никогда не наблюдалось. Директор МЭА призвал не забывать, что Китай является главным импортером нефти в мире и главным импортером СПГ. Таким образом, если китайская экономика будет восстанавливаться значительными темпами, то это может оказать давление, прежде всего, на нефтяные рынки, считает Бирол. Глава МЭА также добавил, что ожидает роста добычи нефти в Соединенных Штатах примерно на 1 млн б/с.

Напомним, в январе президент Владимир Путин сообщал, что по итогам 2022 года нефтедобыча в России, несмотря на санкции, выросла примерно на 2%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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