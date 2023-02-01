Правительство продлило упрощенные требования к сертификации автомобилей до 1 июня

Правительство РФ продлило упрощенные требования к сертификации автомобилей до 1 июня 2023 года, следует из постановления, размещенного на сайте правовой информации.

Согласно документу, разрешено выпускать автомобили всех экологических классов от «Евро 0» до «Евро 5», не устанавливать на транспортные средства антиблокировочную систему тормозов (ABS). Кроме того, автопроизводители могут не устанавливать устройство вызова экстренных служб на автомобили, которые были выпущены до 1 августа 2022 года, передает ТАСС.

По данным агентства, некоторые автопроизводители ранее обращались в Минпромторг с просьбой о продлении облегченных условий сертификации из-за тудностей с комлектующими.

В мае прошлого года правительство упростило требования к сертификации автомобилей. При этом такие автомобили необходимо было дооснастить этими устройствами до 1 февраля 2023 года.

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