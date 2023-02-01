 

Reuters: США готовятся передать Украине новый пакет военной помощи с дальнобойными боеприпасами к РСЗО HIMARS

01.02.2023, 3:16, Новости дня
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Соединенные Штаты готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 2,2 млрд долларов, в который, как ожидается, войдут дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км, сообщило Reuters.

По словам двух неназванных американских чиновников, речь идет о запускаемых с земли (из РСЗО HIMARS) бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом, как утверждает Reuters, США отклонили запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км, передает ТАСС.

В новый пакет военной помощи также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и управляемые ракеты семейства GMLRS.

Как сообщается, о новом пакете военной помощи может быть объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.

Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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