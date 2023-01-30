Член британского парламента Эллвуд призвал «столкнуться с Россией лицом к лицу»

Британия вовлечена в конфликт в Украине и должна столкнуться с Россией лицом к лицу, сообщил руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд.

Эллвуд заявил, что Британия находится в состоянии войны в Европе, поэтому должна перейти к военному положению, Лондон, по его словам, мобилизовал покупку и поставки вооружения для Украины и теперь должен «встретиться с Россией лицом к лицу», передает РИА «Новости».

Эллвуд призвал отменить сокращение армии на 10 тыс. военнослужащих и увеличить расходы на оборону.

По его словам, если «Россия захочет предпринять больше действий», например, на Балтике, от Британии будут ожидать, что она «примет в этом участие», что потребует сильной сухопутной армии, ВВС и ВМС, поэтому британское правительство должно «признать, что мир меняется», и выделять соответствующее финансирование.

Ранее сообщалось, что правительство Британии в дополнение к 14 танкам Challenger 2 поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.

—