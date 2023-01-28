Врачи предсказали Саакашвили фатальный исход из-за самовредительства

Экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаил Саакашвили, отбывающему шестилетний срок и находящемуся сейчас в тбилисской клинике «Вивамеди», грозит фатальный исход из-за самовредительства, сообщил директор этой больницы Зураб Чхаидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы предложили ему необходимую для организма инфузионную терапию, но получили категорический отказ, – сказал глава клиники. – Обращаюсь к членам его семьи, чтобы они убедили слушаться врачей. Иначе это может привести к фатальному результату».

По его словам, Саакашвили по собственной инициативе регулярно сокращает количество принимаемой пищи.

Зураб Чхаидзе сообщил, что экс-президент таким образом «протестует против ведущихся против него судебных процессов».

Он отметил, что врачи делают все возможное, однако Саакашвили сопротивляется назначениям.

По его словам, Саакашвили целенаправленно желает довести себя до такого состояния, чтобы попасть в реанимацию.

Глава клиники призвал и однопартийцев Саакашвили, его близких «убедить этого человека, чтобы он себя не вел так».

У Саакашвили, теряющего в весе, нет противопоказаний для приема пищи, сказал он.

Экс-президент в основном находится в постели, отметил директор «Вивамеди».

В конце января стало известно, что экс-президент Грузии Саакашвили заразился коронавирусом.

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