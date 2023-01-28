Прокремлевское мнение: «Бербок на самом деле думает о войне Германии с Россией»

И политики, и пресса пытаются сделать так, чтобы воспоминания о страданиях, которые принес нацистский режим на территорию Советского Союза, в том числе и на Украину, выпали из фокуса внимания немцев. В итоге в обществе произошел определенный сдвиг. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ФРГ Евгений Шмидт, комментируя решение правительства ФРГ начать поставки танков Украине.

В пятницу стало известно, что первая группа украинских военных прибыла в Германию для обучения работе с боевыми машинами пехоты Marder. Их также научат работе с американскими БМП Bradley, которые США передадут Украине и с немецкими танками Leopard («Леопарды»).

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после нескольких недель колебаний канцлер Олаф Шольц решил все же предоставить Украине боевые танки Leopard 2. Кроме того, он снял возражения по поводу желания других стран поставлять Киеву свои «Леопарды». Военные аналитики предполагают, что Киев задействует «Леопарды» для удара на южном фронте. Комментируя решение канцлера, посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что оно «означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности» за не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Он добавил, что предается забвению «непростой путь послевоенного примирения русских и немцев».

Американская газета Politico сообщила, что лидеры Запада теперь начали обсуждать вопросы поставок Украине современных истребителей. Официальные лица опровергают такие слухи. Впрочем, еще недавно они столь же категорично отрицали возможность отправки Киеву танков. «Я думаю, об этом не может быть и речи», – сказал по этому поводу глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Министр пояснил, что «истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь».

О том, какова вероятность, что вслед за танками Украина вскоре получит и натовские истребители, в интервью газете ВЗГЛЯД говорит Евгений (Ойген) Шмидт, депутат парламента ФРГ, избранный от партии «Альтернатива для Германии».

ВЗГЛЯД: Г-н Шмидт, в ночь на четверг в Мюнхене собрался митинг против поставок танков «Леопард». На улицы вышло примерно 700 человек. Почему, на ваш взгляд, народу было так немного? Ведь по опросам в декабре, 43% немцев выступали против поставок. Стоит ли ожидать в ближайшее время более многолюдных манифестаций?

Евгений Шмидт (Фото: bundestag.de)

Евгений Шмидт: Просто еще не успели собраться, организоваться. Уже анонсирован целый ряд шествий и митингов в поддержку мира, против поставок военной техники в зону конфликта. Движение протеста будет нарастать. С другой стороны, менталитет тоже стоит учитывать. В Германии массовые протесты – вообще редкость, в отличие, скажем, от Франции. Поэтому не стоит ожидать, что немцы будут миллионами выходить на улицу.

ВЗГЛЯД: На днях вы посетовали, что Берлин вынужден действовать в русле «евро-атлантической повестки», что ФРГ нельзя назвать суверенной страной. Но ведь Шольцу долго удавалось выдерживать нажим, отбиваться от призывов отправить «Леопарды» Киеву. Более того, он вынудил Байдена первым заявить о поставке своих танков – «Абрамсов». Значит, какой-то суверенитет у Шольца все же есть?

Е. Ш.: Да, Шольц торговался, в отведенных ему рамках пытался выбить более выгодные условия, чтобы поставки начала сразу группа государств во главе с американцами. Канцлер не хотел, чтобы Германия оказалась в одиночку лицом к лицу с разъяренной Россией, не хотел, чтобы Берлин казался заправилой эскалации на Украине. С другой стороны, сам вопрос о поставке Берлин не ставил под сомнение. Торговались лишь о том, когда и на каких условиях.

Отправку танков, которая наносит ущерб нашим национальным интересам, нельзя назвать признаком самостоятельности. Ясно, что в этом вопросе Германия не способна проявлять независимость.

ВЗГЛЯД: Вашу партию считают правой. Но экспорт оружия на Украину осуждают и ваши коллеги по Бундестагу с противоположной стороны – представители Левой партии. Это случайность или закономерность?

Е. Ш.: Действительно, с Левыми у нас разные взгляды по многим вопросам. Скажем, по поводу массовой миграции – мы требуем ее строго регулировать, впускать к нам тех, чьи профессии востребованы, а не просто открывать границы для всех, кто хочет наслаждаться благами немецкого социального государства. Кроме того, мы выступаем за налаживание экономики, – чтобы она процветала, а за счет этого росло и благосостояние большинства граждан. У Левых принцип попроще: давайте отберем у тех, у кого что-то есть, и раздадим тем, у кого ничего нет.

Но, действительно, совпадают наши мнения в плане политики добрососедства, выстраивания контура безопасности, в который обязательно должна включаться и Россия. То есть безопасности в Европе можно достичь только вместе с Москвой, а не «против» нее. При этом причины совпадения разные.

Левые исторически привыкли слепо поддерживать Советский Союз и Россию как его наследницу,

а «Альтернатива для Германии» видит в добрососедских отношениях с Россией условия для общеевропейской безопасности и благополучия для народа Германии.

ВЗГЛЯД: Впервые с 1945 года ФРГ отправляет свои танки в зону боевых действий, то есть косвенно вмешивается в вооруженный конфликт. Замечаете ли вы в этой связи какой-то перелом в психологической атмосфере страны? Известно, что большинство жителей ФРГ признавались, что еще испытывают чувство вины за преступления времен Второй мировой войны. Сегодня коллективное чувство вины ослабло?

Е. Ш.: Да, несомненно, и политики, и пресса отодвигают чувство вины на второй план, чтобы оправдать участие в украинском конфликте. Они пытаются сделать так, чтобы воспоминания о жертвах Второй мировой, о страданиях, которые принес нацистский режим на территорию Советского Союза, в том числе и на Украину, выпали из фокуса внимания. Они делают так, чтобы у рядовых немцев не возникало прямых ассоциаций с теми временами. И в итоге, действительно, в обществе произошел определенный сдвиг.

Но не стоит смешивать пацифистские настроения и чувство вины. В целом пацифистские настроения по-прежнему преобладают. Все более популярной становится идея нейтралитета, отказа от участия в конфликте. К сожалению, правительство ФРГ – безо всякой опоры на мнение рядовых немцев – продолжает курс на конфронтацию. Пока не видно, чтобы оно было готово к дипломатическим шагам с целью разрядки ситуации. Берлин действует строго в рамках вектора, задаваемого из Вашингтона и Лондона.

ВЗГЛЯД: Накануне назначения Бориса Писториуса в Минобороны вы предсказывали, что новый министр «опять будет в юбке». То есть ожидалось, что Шольц последует принципу квоты, чтобы в правительстве было поровну мужчин и женщин. Почему, на ваш взгляд, канцлер решился нарушить правила?

Е. Ш.: Не секрет, что министры у нас назначаются не по признакам профессиональной пригодности, наличия компетенций и опыта, а ввиду гендерной принадлежности. Именно поэтому министром обороны у нас была Кристине Ламбрехт – дама, лишенная какого-либо опыта в военной сфере. После ее отставки обсуждался ряд кандидатур, и все женщины.

Но, видимо, ситуация в Минобороны сложилась настолько напряженная, а общее внимание и правительства, и общества оказалось настолько сосредоточено на вопросах обороноспособности страны, на вопросах поставок оружия Киеву, что Шольц все же предпочел непопулярное решение – назначил мужчину, человека с более-менее успешным опытом управления в сфере безопасности, управленца, способного отвечать на актуальные вызовы.

Канцлер мог бы выбрать очередную женщину, которая, как Кристине Ламбрехт, окажется потом не в состоянии взять на себя ответственность – ввиду своей некомпетентности. Но такое назначение поставило бы Шольца под очередной удар критиков.

ВЗГЛЯД: Недавно в одном из выступлений вы напомнили, что в Украине – высокая коррупция и поэтому велика вероятность, что те вооружения, которые поставляются Киеву, окажутся на черных рынках. А что насчет «Леопардов»? Ведь танки сложно сбыть на черном рынке, это же не автомат, не «стингер».

Е. Ш.: Я не исключаю, что на черный рынок попадут если не сами танки, то запчасти к ним или сопутствующие материалы. Подобные случаи уже были зафиксированы, когда Берлин передавал Киеву амуницию, боеприпасы, оружие, а в итоге они частично уходили «налево». Но самое неприятное не это.

Посмотрите, как работают США! Они поставляют оружие на условиях ленд-лиза,

то есть все материалы принадлежат США и должны потом оплачиваться. А Германия просто дарит. С момента передачи она не контролирует, где и как дорогие, ценные, немецкие вооружения будут использоваться. Такой контроль правительство просто обязано ввести!

ВЗГЛЯД: Как бы вы оценили признание главы МИДа Анналены Бербок, сделанное в Европарламенте, – «мы ведем войну против России».

Е. Ш.: Бербок на самом деле так и думает. Она случайно, на эмоциях проговорилась – ввиду особенностей своего характера. В итоге представителям Шольца пришлось оправдываться, уверять публику, что никакой войны мы не ведем. Бербок вообще известна ляпами и в очередной раз показала, насколько не подходит для подобной должности. Опять опозорила нашу страну.

ВЗГЛЯД: Ваш коллега по фракции «Альтернатива для Германии» Ян Нольте допустил, что в Берлине «могут задуматься» над возможностью поставить Киеву теперь боевые самолеты, если поставка танков «не возымеет эффекта». При этом, уже не 43, а 63% немцев выступают против. Каковы шансы, что подобные прогнозы все же сбудутся? И тогда общество опять смирится?

Е. Ш.: Оно не смирилось и с поставками танков, не смирится и с возможными поставками истребителей. Но, как мы видим, решения в Берлине принимают без оглядки на общественное мнение. Что касается вероятности? В условиях конфронтации нельзя исключить подобного развития событий. Мой коллега прав, такие поставки возможны.

Но наша партия будет всеми силами сопротивляться дальнейшим поставкам любой военной техники. Решить конфликт можно исключительно дипломатическими методами, а подобные действия лишь усугубляют положение на месте, ведут к ожесточению сторон, к большему количеству смертей.

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