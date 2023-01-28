 

Российскую ПВО в зоне спецоперации усилили новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ»

28.01.2023, 9:40, Новости дня
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Российская система противовоздушной обороны в зоне спецоперации в Украине будет усилена в ближайшее время новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ», сообщил информированный источник.

Уточняется, что комплексы работают на большей дальности, способны поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые украинскими боевиками, в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS, передает РИА «Новости».

Кроме того, по информации источника, планируется опробовать в зоне спецоперации комплекс «Панцирь-СМ», который оснащен мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов РСЗО «Град».

Новый «Панцирь-СМ» теперь имеет новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой для обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности. Кроме того, комплекс получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.

Видимость комплекса теперь будет составлять 75 км, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата воздушных целей увеличивается до 40 км.

Кроме того, новый «Панцирь-СМ» имеет вариант на колесной базе и вариант для сухопутных войск на гусеничном шасси.

Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин посетил тульский машиностроительный завод «Щегловский вал», где ему показали производство комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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