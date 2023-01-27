 

ЕС продлил на полгода все санкции против России

27.01.2023, 15:00, Новости дня
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Совет ЕС на полгода продлил действие всех санкций против РФ по Украине, сообщили в Евросоюзе.

В документе говорится, что совет ЕС решил продлить на полгода до 31 июля антироссийские санкции «за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.

Ранее в ЕС пожаловались на сложности с принятием антироссийских санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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