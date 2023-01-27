Песков: Степень напряженности ситуации вокруг Украины растет за счет поставок оружия Киеву

Степень напряженности ситуации вокруг Украины растет за счет решений по накачиванию Западом киевского режима оружием под давлением Вашингтона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Можно согласиться с этими словами в том плане, что действительно происходит эскалация напряженности… в том числе за счет решений, которые принимаются, в первую очередь, в Вашингтоне и под давлением Вашингтона в европейских столицах. Имеются в виду поставки вооружений, танков. Продолжение дискуссии теперь уже на авиационный компонент и так далее», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать предостережение бывшего президента США Дональда Трампа по поводу передачи танков Украине, по словам которого, после этого конфликт может приобрести ядерное измерение.

Ранее Трамп заявил, что после передачи Украине танков Западом может развязаться ядерный конфликт.

—