Путин: Преступления неонацистов в Украине свидетельствуют о забвении уроков истории

Преступления неонацистов в Украине против мирных граждан, в частности, этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что они забыли уроки истории, сообщил президент Владимир Путин.

«Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому – преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют в Украине неонацисты. Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются наши воины», – сообщил Путин в телеграмме, направленной организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря «Аушвиц – Биркенау» (Освенцим). Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Путин заявлял, что столкновение с враждебными силами в Украине было неизбежно.

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