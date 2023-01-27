Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил, что российские военные закрепились близ дачных поселков на окраине Угледара

Российские военные закрепились около дачных поселков на окраине Угледара, территория почти зачищена, сообщил на Первом канале советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, на территории, где в данный момент закрепились российские военные, находятся многие руководители ДНР, приехавшие по поручению Пушилина. Вернувшийся в передовой Кимаковский рассказал, что около дачных поселков и в коттеджном поселке на окраине возле АЗС, а также около одного из коммунальных предприятий города почти завершена зачистка, передает РИА «Новости».

Кимаковский отметил, что ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, так как потеря Угледара для киевского режима станет очень серьезным тактическим поражением, которое дает возможность российским военным продвинуться на новые территории.

Также он доложил, что ВСУ предпринимают попытки контратаки на окраине Угледара, однако они оказываются безуспешными.

«Наша артиллерия работает хорошо, накрывает противника и отсекает их от наших ребят, которые закрепились на окраинах», – рассказал советник.

Накануне командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в Угледаре начались уличные бои, российская пехота оттесняет противника все дальше в город. В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.

Как отмечал Пушилин, освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, так как обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.

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