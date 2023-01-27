 

Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил, что российские военные закрепились близ дачных поселков на окраине Угледара

27.01.2023, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские военные закрепились около дачных поселков на окраине Угледара, территория почти зачищена, сообщил на Первом канале советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, на территории, где в данный момент закрепились российские военные, находятся многие руководители ДНР, приехавшие по поручению Пушилина. Вернувшийся в передовой Кимаковский рассказал, что около дачных поселков и в коттеджном поселке на окраине возле АЗС, а также около одного из коммунальных предприятий города почти завершена зачистка, передает РИА «Новости».

Кимаковский отметил, что ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, так как потеря Угледара для киевского режима станет очень серьезным тактическим поражением, которое дает возможность российским военным продвинуться на новые территории.

Также он доложил, что ВСУ предпринимают попытки контратаки на окраине Угледара, однако они оказываются безуспешными.

«Наша артиллерия работает хорошо, накрывает противника и отсекает их от наших ребят, которые закрепились на окраинах», – рассказал советник.

Накануне командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в Угледаре начались уличные бои, российская пехота оттесняет противника все дальше в город. В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.

Как отмечал Пушилин, освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, так как обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01.22 / Чиновник Госэкоинспекции, которого задержали на взятке, оказался гражданином Молдовы, его разыскивает Интерпол

27.04.21 / Слуцкий назвал конституционную жалобу на Земана апофеозом абсурда

09.04.22 / Над зданием администрации Херсона подняли флаг России

30.06.21 / Опубликованы рассекреченные переговоры погибшего экипажа «Союза-11»

11.01.22 / Москва объяснила необходимость проведения учений ВС России

21.12.20 / Посол опроверг сообщения о переброске российских военных в ЦАР

01.12.20 / Россия призвала США вернуться к дискуссии по теме ПРО

22.01.21 / Барщевский предупредил организаторов массовых акций во время пандемии об уголовной ответственности

20.01.21 / Трамп в последний день каденции помиловал более 70 человек, в том числе своего бывшего советника Бэннона

10.09.21 / “Ситуация такая, что надо спасать страну”. Саакашвили не исключает, что его арестуют в Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика