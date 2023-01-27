Министр нефти ПНЕ Ливии Аун заявил, что вопрос потолка цен на российскую нефть не обсуждался в ОПЕК+

Введение потолка цен на нефть из РФ не было предметом обсуждения во время заседаний ОПЕК+, сообщил министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун.

По его словам, такой вопрос может быть поднят на предстоящих заседаниях, передает РИА «Новости».

При этом президент Владимир Путин ранее заявил, что нефтедобыча в РФ выросла примерно на 2% по итогам 2022 года – до 535 млн тонн.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о тотальной перестройке торговли нефтью в мире.

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