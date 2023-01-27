 

Глава МИД РФ Лавров обвинил США и страны Европы в стремлении восстановить колониальную зависимость Африки

27.01.2023, 7:00, Новости дня
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США и страны Европы предъявляют африканским странам требования не сотрудничать с Россией, так как стремятся восстановить колониальную зависимость Африки, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ по итогам визита в Эритрею отметил, что в Африке регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой Запад понимает восстановление колониальной зависимости в новом виде, передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что африканский континент обладает колоссальным потенциалом экономического развития, это богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад хочет сохранить эксплуататорскую политику по отношению к Африке.

Глава российского внешнеполитического ведомства также обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки по странам Африки – ЮАР, Эсватини, Анголы и Эритреи.

Ранее эксперт-африканист Александр Зданевич в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал главные дипломатические задачи РФ в Африке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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