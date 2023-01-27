Глава МИД РФ Лавров: Часы многополярной истории тикают в правильном направлении

Коллективный Запад пытается обратить процесс формирования многополярного мира вспять, но часы многополярной истории тикают в правильном направлении, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что формирование многополярного мира – это объективный и неостановимый процесс. Министр отметил стремительное развитие таких стран, как Китай, Индия, становление Турции, Египта, Бразилии, других стран Латинской Америки, стран Персидского залива как влиятельных центров. Лавров напомнил, что президент Анголы предложил созвать саммит Африканского союза для определения места Африки в формирующемся миропорядке, а также об объединении БРИКС как воплощении глобальной многополярности и интересе ряда стран к «пятерке», передает ТАСС.

Глава МИД РФ выразил уверенность, что часы многополярной истории тикают в правильном направлении, хотя коллективный Запад, США, НАТО и ЕС, находящиеся полностью под контролем Вашингтона, пытаются обратить процесс вспять. Глава российской дипломатии подчеркнул, что эти усилия тщетны, максимум, на что они могут рассчитывать, – некоторое торможение объективного хода истории.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США и страны Европы в стремлении восстановить колониальную зависимость Африки.

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