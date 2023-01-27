Рубль на открытии торгов подешевел к доллару на 20,5 копеек, потерял к юаню 1,2 копейки, и остался без изменений к евро

Рубль на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к доллару на 20,5 копеек, потерял по отношению к юаню 1,2 копейки, и остался без изменений к евро.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к доллару на 20,5 копеек, до 69,495 рубля, потеряла по отношению к юаню 1,2 копейки, подешевев до 10,291 рубля, и осталась без изменений к евро, передает ТАСС.

В четверг утром курс рубля к доллару на открытии торгов почти не изменился.

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