Рубль на открытии торгов подешевел к доллару на 20,5 копеек, потерял к юаню 1,2 копейки, и остался без изменений к евро
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Рубль на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к доллару на 20,5 копеек, потерял по отношению к юаню 1,2 копейки, и остался без изменений к евро.
Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к доллару на 20,5 копеек, до 69,495 рубля, потеряла по отношению к юаню 1,2 копейки, подешевев до 10,291 рубля, и осталась без изменений к евро, передает ТАСС.
В четверг утром курс рубля к доллару на открытии торгов почти не изменился.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет