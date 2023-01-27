Новая волна российских ракетных ударов в Украине привела к жертвам среди гражданского населения и повреждениям инфраструктуры

В результате новой волны ударов с воздуха в Киеве и еще как минимум пяти регионах Украины погибли и получили ранения мирные жители и была повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщили сотрудники ООН, работающие в Украине.

Из Киева, Одессы и Винницы поступают сообщения о дополнительных отключениях электроэнергии, миллионы людей остались без электричества.

«Нападения на энергетическую инфраструктуру могут представлять собой серьезное нарушение международного гуманитарного права», – сказал на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

«Наши коллеги в Одессе говорят, что целый город, в котором проживает примерно миллион человек, временно остался без воды», – добавил он. Он также подчеркнул, что 18 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи.

Дюжаррик сообщил, что гуманитарный координатор в Украине Денис Браун объявила о выделении 50 миллионов долларов из Гуманитарного фонда Украины, и поблагодарил доноров за взносы. В 2022 году в фонд поступило более 327 миллионов долларов США.

Пресс-секретарь также сообщил, что Филиппо Гранди, Верховный комиссар по делам беженцев, находящийся с визитом в Украине, встретился накануне с президентом Владимиром Зеленским. Гранди заявил, что был шокирован увиденными разрушениями, но его поразил «несгибаемый дух народа Украины».